MIL-RMA (0-0): Leao e Okafor ultimi arrivati. Neanche in panchina contro il Real

Il Milan è in campo in questi minuti al Soldier Field di Chicago per disputare la seconda amichevole in terra americana. L'avversario è il Real Madrid dei grandi ex Carlo Ancelotti e Brahim Diaz. Nonostante mister Fonseca abbia a disposizione sia Rafael Leao che Noah Okafor da qualche giorno, nè il portoghese nè lo svizzero sono nella distinta ufficiale di gara, neanche in panchina. Ancora devono trovare la migliore condizione e si vedranno sicuramente contro il Barcellona il prossimo 6 agosto.

MILAN (4-2-3-1): Torriani; Calabria, Thiaw, Tomori, Terracciano; Bennacer, Loftus-Cheek; Chukwueze, Liberali, Saelemaekers, Nasti. A disp.: Raveyre, Nava, Kalulu, Pulisic, Jovic, Zeroli, Jimenez, Pobega, Gabbia, Camarda, Musah, Cuenca, Bakoune. All. Fonseca

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Vallejo, Rudiger, Fran Garcia; Modric, Mario Martin, Ceballos; Arda Guler, Brahim, Endrick. A disp.: Lunin, Gonzalez, Paz, Latasa, Palacios, Naveros, Aguado, Obrador, Rodriguez, Asencio, De Leon, Martinez, Rodrygo. All. Ancelotti