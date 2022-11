MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Milan subito in gol in avvio di ripresa! Cross di Rebic dalla destra, torre di Giroud in torsione e in area piccola Rade Krunic di testa non può che metterla in fondo al sacco! Raddoppio rossonero fondamentale, 2-0 a San Siro al minuto 46!