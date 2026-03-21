MIL-TOR (3-1): a segno anche Fofana! Col cambio modulo è un altro Milan

MIL-TOR (3-1): a segno anche Fofana! Col cambio modulo è un altro MilanMilanNews.it
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Oggi alle 19:16News
di Manuel Del Vecchio

GOL DEL MILAN, ANCORA! FOFANA! Rete meritata del francese, bravo a controllare in area e poi a piazzare di destro. Il numero 19 rossonero è stato lasciato colpevolemente solo, Athekame bravo a trovarlo tra le linee. Fofana poi ha esultato con tutta la squadra e ha dedicato il gol a Leao, presente in tribuna. 3-1 Milan al minuto 56.