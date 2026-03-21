MIL-TOR (3-2): Vlasic segna su rigore. Fourneau assegna un penalty strano

MIL-TOR (3-2): Vlasic segna su rigore. Fourneau assegna un penalty strano
Oggi alle 19:42News
di Manuel Del Vecchio

Gol del Torino su rigore con Vlasic, trasformazione imparabile sotto l'incrocio al minuto 83. Fourneau, richiamato all'OFR dalla sala VAR, ha assegnato un rigore quantomeno curioso per un contatto di poca importanza tra Simeone e Pavlovic, che poi viene ammonito. Allegri incredulo per quanto successo, partita riaperta con il VAR protagonista!