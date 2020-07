Milan, 100 volte Ibra: con lui in campo 55 vittorie e 27 pareggi

Ieri i vertici del Milan hanno celebrato Ibrahimovic per le sue 100 presenze in maglia rossonera. Come riporta La Gazzetta dello Sport, lo svedese è stato titolare in 93 occasioni ed è stato sostituito 12 volte. I gol realizzati sono 62, con 17 rigori (una rete ogni 133 minuti di gioco). Ma il dato più importante è quello che riguarda l’incidenza di Ibra sui risultati: con lui in campo il Milan ha ottenuto 55 vittorie e 27 pareggi, solo 18 le sconfitte.