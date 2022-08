Milan, 12 anni fa l'acquisto a titolo definitivo di Robinho

MilanNews.it

Il 31 agosto 2010 il Milan si Silvio Berlusconi acquistava Robson de Souza Santos, meglio conosciuto come Robinho, per la cifra di 18 milioni di euro. L’attaccante brasiliano, proveniente dal Manchester City, in rossonero trovò alcuni suoi connazionali come Thiago Silva, Ronaldinho e Alexandre Pato che lo aiutarono molto nell’ambientarsi. Grazia anche alla mediazione del procuratore Mino Raiola, Robinho firmò con il Milan un contratto di 4 anni a 4 milioni netti d’ingaggio. Con i rossoneri Robinho ha collezionato in totale 144 partite e 32 gol, vincendo uno scudetto e una Supercoppa Italiana.