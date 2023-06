Milan, 16 giocatori in gol in Serie A: in due hanno chiuso in doppia cifra

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come riporta il sito ufficiale del Milan, sono ben 16 i giocatori rossoneri che hanno trovato la via della rete nella Serie A 2022/23, con due, Rafael Leao con 15 gol, Olivier Giroud con 13, che hanno chiuso il campionato in doppia cifra. Tre calciatori, vale a dire Ballo-Touré, Origi, Pobega, hanno trovato i primi gol in campionato con la maglia rossonera e sempre in tre hanno raggiunto il loro miglior dato realizzativo in rossonero: oltre a Leao e Giroud, infatti, ci sono anche i 6 gol di Brahim Diaz.