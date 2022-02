MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il 25 febbraio 2018, in occasione di Roma-Milan, match valido per la 26^ giornata di Serie A, Davide Calabria ha segnato la sua prima rete con la maglia rossonera: il giovane terzino ha siglato al 74' il gol del definitivo 2-0 per il Diavolo su assist di Nikola Kalinic (di Cutrone la prima rete milanista).