Milan, 3 o più gol in una sola partita sono arrivati in 12 occasioni su 55 nel 2021

Come riportato dal sito magliarossonera.it, per 12 volte in 55 partite il Milan è riuscito a segnare almeno 3 gol: in 11 casi è stata vittoria (la più larga il 7-0 in casa del Torino). L'unica sconfitta nonostante i 3 gol segnati in questo 2021 è arrivata in casa della Fiorentina (4-3 per i viola il risultato finale) lo scorso 20 novembre.