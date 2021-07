Milan 5-0 Modena, gli highlights della seconda amichevole pre stagione

Il Milan ha battuto 5-0 il Modena nel secondo test della sua pre stagione: in rete, tutti nel primo tempo, Brahim Diaz, Rafael Leao, Fikayo Tomori, Rade Krunic e Theo Hernandez.

Ecco gli highlights del match, giocato sul ribassato di Milanello, proposti sui social del club da AC Milan:

#MilanModena: the 5 goals and the best plays in the highlights of today’s game



I gol e le migliori giocate negli highlights della seconda amichevole stagionale #SempreMilan pic.twitter.com/SrVMKxRqyZ