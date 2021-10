Sandro Tonali, autore di un'altra grande prestazione contro il Torino, ha collezionato contro i granata la sua 50^ presenza con la maglia del Milan in tutte le competizioni così suddivise: 3 in Champions League, 11 in Europa League, una in Coppa Italia e 35 in Serie A (nelle quali ha segnato le sue uniche due reti in rossonero).