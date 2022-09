Milan, 6 gol fatti nelle ultime 11 partite disputate da Giroud in Serie A

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il rendimento di Olivier Giroud nel 2022 è assolutamente soddisfacente. L’attaccante francese, con il Milan, ha messo a segno 6 gol nelle ultime 11 partite disputate in Serie A fra la fine dello scorso campionato e l’inizio di quest’anno. Gol anche pesanti, come la doppietta in quel di Sassuolo che ha indirizzato l’ultima giornata dell’anno scorso permettendo ai rossoneri di conquistare lo scudetto. Ciò che magari preoccupa un po’ i tifosi del Diavolo è la mancanza di una vera alternativa dato che Ante Rebic e Divock Origi sono alle prese con problemi fisici non semplici da risolvere.