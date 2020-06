La ripresa del Milan contro il Lecce ha sottolineato diversi aspetti positivi in fase offensiva. Oltre ai 4 gol segnati, sono state tante le conclusioni rossonere verso la porta nei primi 45 minuti: esattamente 7. Era da maggio 2018 dalla partita contro l'Hellas Verona che i rossoneri non tiravano così tanto in porta nel primo tempo.