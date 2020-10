Milan, 96,5 milioni nel capitale da Elliott nel periodo luglio-ottobre

Come si legge nella parte centrale del capitolo "Continuità aziendale" all'interno della relazione di bilancio, il fondo Elliott che controlla le società proprietarie della maggioranza delle azioni del Milan, ha versato nel capitale sociale ben 96,5 milioni di euro, il che rende ulteriormente l'idea di quanto la proprietà sia solida economicamente e di come il club, che ha un patrimonio netto positivo di 34,1 milioni, navighi in acque sicure dal punto di vista della solidità finanziaria.