Milan a Bologna per rialzarsi dopo due cadute: i tre punti sono obbligatori

Dopo il ko contro l'Atalanta, ieri sera il Milan è uscito sconfitto anche dal derby valido per i quarti di Coppa Italia. Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, ora i rossoneri dovranno andare a Bologna per rialzarsi dopo due cadute: contro i rossoblu, la squadra di Pioli avrà l'obbligo di portare a casa i tre punti per dimenticare subito gli ultimi due passi falsi.