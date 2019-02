Milan, a breve si capirà quale sarà il budget per il mercato estivo

Il Milan si gode i successi invernali sul mercato e fa i conti con l’Uefa per tarare i prossimi investimenti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, non va mai dimenticato che Gazidis sta giocando una partita delicatissima con gli appositi organismi Uefa e tra non molto si capirà quale sarà l’effettivo budget per la prossima campagna di rafforzamento. Il timore è che i vincoli finanziari impongano a Elliotta dei sacrifici di natura tecnica. Per essere più chiari: s’imporranno delle cessioni che garantiscano delle consistenti plusvalenze.