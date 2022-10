Milan a caccia del quarto successo consecutivo a Verona: non succede dal periodo '78-'83

Fonte: acmilan.com

I rossoneri in terra veronese cercano il quarto successo consecutivo: il Milan ha infatti vinto le ultime tre sfide giocate al Bentegodi (1-0 nel settembre 2019, 2-0 nel marzo 2021 e 3-1 nel maggio 2022) e punta a infilare la quarta di fila, filotto che nel massimo torneo contro i gialloblu non capita dal periodo 1978-1983. Dei 60 confronti complessivi tra le due squadre, il Verona ne ha vinti 10 (29 il Milan e 21 pareggi) e tutti tra le mura amiche, l'ultimo nel dicembre 2017. Il pareggio sulla ruota scaligera non capita addirittura dal dicembre 2000, gol di Bonazzoli e Ambrosini per l'1-1 finale. A riportarlo è il sito del Milan.