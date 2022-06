Milan, a fine luglio previsto un ritiro in Austria a Villach

MilanNews.it

Il Milan pensa già alla prossima stagione e, nello specifico, al mese di luglio quando inizierà la preparazione din quella che si preannuncia un'annata molto intensa per via di un calendario atipico dovuto ai mondiali in Qatar che si giocheranno in inverno. Il Milan si ritroverà il 4 luglio a Milanello e solo dieci giorni dopo arriveranno i nazionali. Dunque il ritiro vero e proprio con la squadra al gran completo sarà la settimana che va dal 22 al 30 luglio, quando i rossoneri partiranno per l'Austria. I Campioni d'Italia si fermeranno per sette giorni a Villach, vicino a Klagenfurt, per sfuggire al caldo di Carnago e concentrarsi sull'inizio della stagione fissato un paio di settimane più tardi.