Quattro gol rossoneri, quattro nomi diversi sul tabellino del Via del Mare. Era da maggio 2018 (5-1 contro la Fiorentina) che il Milan non andava a segno con quattro marcatori diversi in un singolo incontro di Serie A. Ieri, per la prima volta in questa stagione, la squadra di Pioli ha mostrato tutto il suo potenziale offensivo.