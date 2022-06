Milan a RedBird, Gazzetta: "Priorità stadio. A breve incontro con Maldini per il futuro"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così su RedBird, il fondo americano che ha acquistato la maggioranza del Milan da Elliott: "Priorità stadio. A breve incontro con Maldini per il futuro". Anche per Gerry Cardinale il nuovo stadio è un tema centrale. Ma tra i tifosi c'è grande attesa soprattutto per l'incontro tra il numero uno di RedBird e Paolo Maldini che avverrà nei prossimi giorni.