Milan a Roma per una rimonta europea che manca dal 2007: i precedenti

Il risultato maturato una settimana fa a San Siro (0-1) obbliga il Milan a cercare l'impresa contro la Roma domani sera. In palio ci sono le semifinali di Europa League, fase della competizione che la formazione rossonera non è mai riuscita a raggiungere nel corso della sua storia, a differenza dei capitolini che invece l'anno scorso sono arrivati addirittura in finale.

Il Milan deve dunque rimontare lo svantaggio dell'andata, impresa che più volte gi è riuscita nel corso degli anni ma che manca dal lontano 2007, anno dell'ultima vittoria in Champions League. In quell'occasione la squadra di Carlo Ancelotti riuscì ad annichilire con un netto 3 a 0 il Manchester United di Sir Alex Ferguson nel ritorno delle semifinali di quell'edizione dopo il 3 a 2 di Old Trafford.

Queste tutte le rimonte rossonere:

Milan - Saarbrucken 3-4, 4-1 (Coppa dei Campioni 1955/56)

Manchester United - Milan 2-1, 0-4 (Coppa dei Campioni 1957/58)

Malmo - Milan 2-1, 1-4 (Coppa dei Campioni 1968/69)

Akademik Sofia - Milan 4-3, 0-2 (Coppa UEFA 1976/77)

Auxerre - Milan 3-1, 0-3 (Coppa UEFA 1985/86)

Sporting Gijon - Milan 1-0, 0-3 (Coppa UEFA 1987/88)

Hapoel Tel Aviv - Milan 1-0, 0-2 (Coppa UEFA 2001/02)

Manchester United - Milan 3-2, 0-3 (Champions League 2006/07)

Da quel 2 maggio 2007 contro i Red Devils, il Milan non è più riuscito a ribaltare situazioni di svantaggio all'andata. Ne sono seguite 5 eliminazioni:

Milan - Manchester United 2-3, 0-4 (Champions League 2009/10)

Milan - Tottenham 0-1, 0-0 (Champions League 2010/11)

Milan - Atlético Madrid 0-1, 1-3 (Champions League 2023/14)

Milan - Arsenal 0-2, 1-3 (Europa League 2017/18)

Milan - Inter 0-2, 0-1 (Champions League 2022/23)