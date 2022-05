Milan, a San Siro netto miglioramento rispetto alla passata stagione (con una gara in meno)

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Con la vittoria sulla Fiorentina, il Milan ha collezionato l'undicesima vittoria stagionale a San Siro su 18 partite giocate, le quali comprendono anche quattro pareggi (vs Juventus, Udinese, Bologna e Inter) e tre sconfitte (vs Sassuolo, Napoli e Spezia): totale di 37 punti con una partita (vs Atalanta) da giocare il 15 maggio. 26 i gol fatti e solo 12 quelli subiti.

Si tratta già di un netto miglioramento rispetto alla passata stagione, quando i punti totali conquistati a Milano furono 30 in 19 gare (8 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte) con 31 gol fatti e 24 subiti).