Milan a secco di gol a San Siro: il dato in campionato non è da sottovalutare

vedi letture

Milan-Empoli, match valido per la 14ª giornata di Serie A 2024/25, si giocherà allo stadio Meazza di Milano oggi, sabato 30 novembre, alle ore 18:00. Il Milan ha vinto sei delle ultime sette partite (1N) di Serie A contro l’Empoli, tenendo la porta inviolata ben cinque volte nel periodo, comprese tutte le ultime tre.

DATI OPTA

Nelle ultime due partite disputate al Meazza in Serie A, il Milan non ha vinto (1N, 1P) e non ha trovato il gol; l’ultima volta in cui i rossoneri sono rimasti senza vittorie per più gare interne di fila nel torneo risale a febbraio-aprile 2021 (quattro), mentre l’ultima volta in cui sono rimasti per più confronti casalinghi consecutivi senza reti risale a ottobre-novembre 2017 (quattro).

Il Milan ha raccolto 19 punti, frutto di cinque successi e quattro pareggi (3P), in questo campionato; nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), solo una volta in 11 occasioni in cui non ha collezionato più di 19 punti dopo le prime 12 gare giocate di Serie A la squadra rossonera si è poi piazzata tra le prime tre al termine del torneo: nel 2012/13, quando arrivò terza.