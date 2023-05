Milan, a Torino arbitra Mariani: diciottesima direzione con i rossoneri

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

L'arbitro del big match di domenica sera tra Juventus e Milan sarà Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia. Per il fischietto laziale si tratterà del diciottesimo incrocio con i rossoneri, il sedicesimo in campionato: l'anno scorso diresse infatti sia l'andata che il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter. Non ha invece mai fischiato una gara tra Juve e Milan.