Milan a zero nel 2025. Parma a zero nel 2025. Chi cancellerà questo dato?

vedi letture

Dagli ultimi 7 Milan-Parma di campionato sono arrivati la bellezza di 29 gol per un ritmo di poco superiore ai 4/match.

Pensare che nei precedenti 20 testa a testa di Serie A complessivamente le due squadre viaggiavano a 2,65 reti/match.

Insomma, una bella accelerata al Meazza.

Sono 27 i Milan-Parma di Serie A. Rossoneri 17 volte vincenti, gialloblù in 3 occasioni, 7 i segni X. Ultimi 4 scontri diretti che sorridono al Diavolo (3V – 1X).

Le due compagini tornano a sfidarsi dopo il 2-2 del 2020-2021: Hernani al 13’, Kurtic al 56’, Theo Hernandez (uno dei milanisti più chiacchierati in questi ultimi mesi) al 58’ e al 91’.

Il più recente segno 2 in schedina?

Stagione 2013-2014, 4-2: Cassano su rigore al 9’, ancora Cassano al 51’, Rami al 56’, Balotelli al 76’, Amauri al 78’, Biabiany al 95’.

Attenzione soltanto 3 volte i milanisti non hanno marcato ospitando i Ducali.

Situazione in classifica.

Milan con 31 punti (8V – 7X – 5P con 29GF e 21GS), di cui 17 in casa (4V – 5X – 1P con 15Gf e 6GS). Zero successi al Meazza e in Serie A nel corso del 2025. Parma a 20 (4V – 8X – 9P con 26GF e 36GS), 8 dei quali in trasferta (1V – 5X – 4P con 9GF e 17GS). Zero gol fatti in trasferta nel corso del 2025.

Nel passaggio dai primi ai secondi tempi i meneghini hanno guadagnato 1 punti, da 30 a 31, gli emiliani ne hanno lasciati per strada 6, da 26 a 20.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

27 incontri disputati

17 vittorie Milan

7 pareggi

3 vittorie Parma

55 gol fatti Milan

27 gol fatti Parma

PRIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO

Milan-Parma 0-0, 34° giornata 1990/1991

ULTIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO

Milan-Parma 2-2, 11° giornata 2020/2021