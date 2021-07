Milan, Abbiati compie 44 anni: gli auguri del club rossonero

Nato ad Abbiategrasso, paese alle porte di Milano, l’8 luglio 1977, compie oggi 44 anni, Christian Abbiati. La carriera di Abbiati al Milan inizia nel 1998, quando il club rossonero lo acquista dal Monza. Subito lo scudetto, ma poi, nel ruolo di portiere ci fu l’ascesa di Nelson Dida e così perse il posto da titolare. Juventus, Torino e Atletico Madrid furono le sue squadre fra il 2005 e il 2008, prima del ritorno in rossonero con cui vince un altro scudetto sotto la guida di Massimiliano Allegri. Abbiati ha fatto da chioccia a Gianluigi Donnarumma. Iconico il passaggio di consegne sotto la curva fra i due portieri nel giorno dell’addio al calcio dello stesso Abbiati. In totale, l’ex portiere del Milan ha disputato con il Diavolo 380 partite, vincendo 3 Scudetti, 1 Coppa Italia, 2 Supercoppe Italiane, 1 Champions League e 1 Supercoppa Europea. La nostra redazione si unisce agli auguri di buon compleanno.

Let’s put our hands together for Christian Abbiati, he turns 44 today! 🧤



Oggi è un giorno speciale per un grande ex rossonero: tanti auguri Christian Abbiati! 🧤

#SempreMilan | @BancoBPMSpa pic.twitter.com/0uWgCRH8QG