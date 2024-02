Milan, addio ai sogni di gloria Scudetto? Pioli: "Penso di sì"

Alla vigilia della delicata trasferta di campionato contro la Lazio, l'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa mettendo una volta e per tutte il punto sulla corsa Scudetto, visto e considerata la netta vittoria di ieri sera dell'Inter sull'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Quste le dichiarazioni del tecnico rossonero.

Il campionato è chiuso?

"Per il primo posto credo di sì. L'Inter sta facendo un campionato incredibile e hanno avuto un calendario difficile, in cui le hanno vinto tutte: superando quel percorso in modo così netto credo sia finita".