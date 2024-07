Milan, Adli salta l'amichevole contro il Real Madrid per un problema fisico

Il Milan è pronto a lasciare il New Jersey e partire per Chicago, dove il primo agosto (ore 2.30 italiane), affronterà il Real Madrid in amichevole, la seconda del Soccer Champions Tour. Stando a quanto riferisce Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, Camarda e Zeroli, arrivati ieri in ritiro, partiranno con la squadra. Resteranno in New Jersey Leao e Okafor, che sono appena arrivati, Marco Sportiello, infortunato alla mano, e Yacine Adli, alle prese con un problema fisico.

Giovedì 1 agosto 2024 - contro il Real Madrid CF a Chicago, IL (ore 2.30 italiane)

AC Milan si recherà a Chicago, Illinois, per il secondo incontro del torneo amichevole, dove i rossoneri affronteranno il Real Madrid nello storico Soldier Field, che ha ospitato una partita amichevole tra AC Milan e la Nazionale Maschile degli Stati Uniti nel 1991.