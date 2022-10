MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per superare il girone di Champions League, al Milan basterà un punto mercoledì prossimo a San Siro contro il Salisburgo. Come riporta questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, al club di via Aldo Rossi gli ottavi della massima competizione europea per club mancano da ben nove anni.