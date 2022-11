Milan al terzo posto della classifica dei club con più infortuni

MilanNews.it

Il QS di questa mattina ha preparato un approfondimento sugli infortuni che stanno colpendo sempre più frequentemente i club di calcio, specialmente dalla pandemia in avanti. Le variabili considerate non sono solo il numero di infortuni e i giorni di indisponibilità ma anche l'impatto economico che questi hanno sulle casse delle società. Nei top 5 campionati europei nella stagione 21/22, per esempio, c'è stato un incremento del 29% degli infortuni rispetto all'anno precedente con un impatto economico oltre i 600 milioni di euro. In Italia i primi tre posti delle squadre più infortunate sono occupati dalle prime tre squadre in classifica attualmente in campionato. Ecco i numeri:

1. Juventus. 88 infortuni, 1.157 giorni di indisponibilità, 22,6 milioni di spese

2. Napoli. 71 infortuni, 984 giorni di indisponibilità, 11,78 milioni di spese

3. Milan. 55 infortuni, 800 giorni di indisponibilità, 9,76 milioni di spese