Milan, al via la "reconquista" della Cina: si investirà sulla crescita degli U18

Dopo la fallimentare gestione dell'ex patron Yonghong Li, si punta su Academy e sponsor tra Shenzhen e Shanghai. La partnership con PacificPine Sports porterà il Milan a investire sulla crescita degli Under 18 cinesi. La "sponda" cinese non è mai scomparsa dalle strategie del Club di via Aldo Rossi. A riportarlo è Il Giorno.