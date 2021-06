Milan, all in Primavera: i prossimi impegni della squadra di Giunti

Intervenuto con un'editorial sul sito ufficiale, il Milan ha analizzato la situazione relativa ai prossimi impegni della Primavera. Questa la riflessione sulla squadra di Giunti: "Battere l'Ascoli era indispensabile per far rimanere accesa la speranza e la Primavera rossonera non ha sbagliato vincendo 2-0 in trasferta. Come non hanno sbagliato tutte le dirette concorrenti, a parte la SPAL (adesso a -1) ovvero la prima inseguitrice del treno Playoff. A tre giornate dalla fine del campionato, con la sesta e ultima posizione utile per accedere alle finali Scudetto distante quattro punti, è ancora tutto aperto.

Pochi calcoli, margine di errore ridotto al minimo: il Milan dovrà provare a conquistare il bottino pieno e poi augurarsi più di un passo falso degli avversari. Comunque un ostacolo alla volta, partendo dal primo: la Fiorentina. A livello di calendario mancano meno di dieci giorni allo scadere della regular season 2020/21, tre partite in una settimana: Milan-Fiorentina mercoledì 9 giugno alle 17.00, Roma-Milan domenica 13 alle 15.00 e Milan-Genoa mercoledì 16 (orario da definire).

La viola allenata dall'ex Aquilani sarà un banco di prova decisivo, una formazione protagonista di un campionato al di sotto delle aspettative, capace però di alzare la Coppa Italia eliminando anche il Diavolo agli Ottavi. Che il fattore Vismara porti miglior sorte, com'è spesso accaduto.

Tornando al successo di Ascoli, da sottolineare il terzo gol stagionale di Capone e soprattutto la prima rete ufficiale di Tolomello, altro classe 2002 che ha trovato la gioia personale dopo quella recente di Robotti contro il Bologna. A dimostrazione di un gruppo ricco di soluzioni grazie all'evidente crescita collettiva e individuale nel corso di questi mesi, a prescindere dal piazzamento finale. Anche perché se i Playoff sono vicini è merito dell'ottimo girone di ritorno finora disputato"