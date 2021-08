Milan, alle 14 la conferenza stampa di Mister Stefano Pioli

Domani alle 20.45, match in diretta tv su DAZN, andrà in scena a San Siro Milan-Cagliari, sfida di campionato valida per la seconda giornata di Serie A 2021/22. Tra poco invece, alle ore 14:00, ci sarà la consueta conferenza stampa pre partita di Mister Pioli che risponderà alle domande dei giornalisti dalla sala stampa di Milanello.