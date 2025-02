Milan, alle 16.30 la partenza da Malpensa per Rotterdam. Il rientro a Milano giovedì pomeriggio

vedi letture

Dopo la rifinitura di questa mattina a Milanello, il Milan partirà oggi pomeriggio per raggiungere Rotterdam in vista della sfida di domani sera alle 21 contro il Feyenoord, valida per l'andata dei playoff: l'aereo con a bordo il gruppo rossonero decollerà alle 16.30 da Malpensa. Il rientro a Milano non avverrà subito dopo la partita, ma il giorno successivo con l'arrivo previsto sempre a Malpensa intorno alle 14.15.

DOVE VEDERE FEYENOORD-MILAN

Data: mercoledì 12 febbraio 2025

Ore: 21.00

Stadio: Feyenoord Stadium, Rotterdam (NED)

Diretta tv: Amazon Prime Video

Web: MilanNews.it