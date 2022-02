Milan, alle 20:45 la sfida alla Salernitana: info e dettagli

Tornerà in campo questa sera il Milan in campionato. Alle 20:45, infatti, ci sarà il fischio d'inizio di Salernitana-Milan, sfida valida per la 26esima giornata del campionato di Serie A. All'Arechi di Salerno andrà, dunque, in scena il classico testa coda: rossoneri in testa con 55 punti, granata ultimi con 13 punti.

Arbitrerà il match Michael Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Baccini e Rocca, Baroni sarà il quarto uomo; al VAR Di Paolo, AVAR Prenna.

Salernitana-Milan sarà visibile in diretta sia su DAZN che su SkySport; si potra, inoltre, seguire la partita con il live testuale su MilanNews.it.