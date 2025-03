Milan allo sbando, 3° ko di fila in campionato. L'ultima volta fu due anni fa

Terza sconfitta consecutiva per un Milan letteralmente allo sbando, fuori da tutto e in uno dei momenti più bassi mai toccati nella sua storia recente. I rossoneri non perdevano in casa dal 29 ottobre contro il Napoli e Marco Baroni nella sua carriera di allenatore non aveva mai battuto i rossoneri. Sergio Conceiçao non ha dato nessuna sterzata al Milan, al netto di una Supercoppa italiana che arricchisce sì la bacheca ma che è solo un contentino.

I rossoneri non trovavano una striscia così brutta da due anni, precisamente dal periodo 24 gennaio-5 febbraio 2023, quando con Stefano Pioli allenatore la crisi iniziava ironia del destino contro la Lazio. Questo il trittico da incubo all'epoca:

24 gennaio 2023, Lazio - Milan 4-0

29 gennaio 2023, Milan - Sassuolo 2-5

5 febbraio 2023, Inter - Milan 1-0