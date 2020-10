Milan, altro dato interessante: i rossoneri in svantaggio per 0 minuti in questa stagione (nei tempi regolamentari)

Tra i dati interessanti relativi a questo ottimo inizio stagionale rossonero figura una statistica curiosa. Il Milan, infatti, insieme all'Atletico Madrid è l'unica squadra dei top 5 campionati europei che non è stata in svantaggio per neanche un minuto nei tempi regolamentari. Le altre squadre con un ottimo score sono Lipsia (2 minuti), Leverkusen (6 minuti) e e Lille (9 minuti).