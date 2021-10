Milan, anche da Ibra e Giroud serve un passo in avanti

Anche a Bologna, mister Pioli potrà contare sull’esperienza Ibrahimovic e Giroud, entrambi arruolabili dopo i vari acciacchi. Come sottolinea il Corriere della Sera, anche da parte dei due leader dell’attacco serve un passo in avanti. Nell’ultima gara disputata in Champions contro il Porto hanno deluso entrambi, la classe e la fantasia di Leao non possono bastare se davanti manca un punto di riferimento.