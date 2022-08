Milan, anche la Roma segue Diallo per la difesa

MilanNews.it

Abdou Diallo del Paris Saint Germain è il primo obiettivo della Roma per rinforzare la difesa. A scriverlo è il quotidiano Il Messaggero. Diallo, in uscita dai parigini, piace molto anche al Milan che si è mossa in anticipo rispetto ai giallorossi. Il francese naturalizzato senegalese è la prima scelta di Tiago Pinto per il reparto arretrato dato che può giocare anche come terzino sinistro. Si prospettano ultimi giorni di mercato caldi sull’asse che collega Parigi, Milano e Roma.