Milan, ancora non assegnato il numero 1

Il Milan ha reso nota la numerazione, ufficiale, e completa, di tutti i componenti della rosa rossonera. Ancora non assegnato il numero 1, tipico del portiere, in quanto, oltre al 99 di Gigio Donnarumma, sono stati confermati anche il 90 di Antonio e il 25 di Reina. Il giovane Soncin, invece, ha presto l'84. L'1 non viene assegnato dal 17/18 quando era sulle spalle di Gabriel, il quale però non scese mai in campo. L'ultimo portiere rossonero ad aver giocato col numero 1 è stato Diego Lopez quasi quattro anni fa, il 17 ottobre 2015, quandò il Milan pareggiò 1-1 a Torino contro i granata. La gara successiva Mihajlovic fece debuttare Donnarumma e lo spagnolo non giocò più con la maglia rossonera.