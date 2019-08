Milan, Andrea Conti piace a Werder Brema e Parma

Il futuro di Andrea Conti, che fisicamente deve ancora trovare la propria forma ideale da quando veste rossonero, potrebbe essere lontano da San Siro, almeno per una stagione. Stando a quanto riportato da calciomercato.com, infatti, il Milan vorrebbe cederlo in prestito per un anno, per fargli recuperare minutaggio e condizione fisica, senza però perderne il controllo. Nel mezzo, la volontà del terzino italiano, che piace anche al Parma: non è convinto del tutto, bloccando, almeno per ora, qualsiasi operazione in tal senso.