Milan, aperte le vendite dei biglietti per la partita contro il Monza

Sabato 22 ottobre sarà una giornata storica: Milan e Monza si sfideranno per la prima volta in Serie A, nella gara valida per l'11ª giornata, con fischio d'inizio in programma alle ore 18.00 a San Siro. Il confronto più recente riporta al settembre 2020, quando i rossoneri si sono imposti in amichevole con il risultato di 4-1. Milan-Monza sarà anche l'ultimo impegno casalingo di ottobre per la squadra di Stefano Pioli.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Monza saranno disponibili online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità:

• Fase abbonati: dalle 12.00 di martedì 4 ottobre alle 23.59 di mercoledì 5 ottobre, ogni abbonato alla Serie A 2022/23 potrà acquistare un biglietto aggiuntivo ad un prezzo dedicato, nei settori disponibili.

• Vendita libera: dalle 12.00 di giovedì 6 ottobre e fino a esaurimento posti.

PREZZI E PROMOZIONI

Il costo dei biglietti per Milan-Monza parte da 14€. Gli Under 16, accompagnati da un adulto, potranno usufruire della tariffa speciale a 12€ in determinati settori e gli Over 60 avranno prezzi scontati da 29€ in alcune zone dello stadio. La promozione per gli Under16 è acquistabile solo al Ticket Office di Casa Milan e nei punti vendita Vivaticket.

CLUB 1899

Anche per Milan-Monza è già attiva la vendita online dei nostri prodotti Premium con hospitality, acquistabili solo su singletickets.acmilan.com.