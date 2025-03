Milan, aprile decisivo per il nuovo ds. Rush finale anche per la panchina

vedi letture

Situazione per nulla facile al Milan. La sosta probabilmente arriva nel momento giusto per poter rifiatare e concentrarsi sul finale di stagione per poter cercare di concludere al meglio un campionato avaro per ora di soddisfazioni. Per ora la graduatoria dice nono posto a sei lunghezze di svantaggio dal Bologna quarto, quindi ben distante dagli obiettivi di partenze del club di via Aldo Rossi che cerca nuovi elementi in dirigenza per poter ripartire.

Ad aprile il direttore generale

La situazione potrebbe sbloccarsi prossimamente. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il viaggio a Dubai dell’amministratore delegato Furlani avrebbe ritardato un po’ la scelta del nuovo dirigente. Il direttore sportivo infatti avrà il compito di lavorare in squadra con Ibrahimovic, Moncada e l’allenatore, quindi nessuna autonomia. Il profilo invece dovrà sempre avere le caratteristiche note: ovvero italiano con conoscenza del campionato e alto profilo professionale. La svolta potrebbe essere per il mese di aprile.

Capitolo allenatore

Il quotidiano parla poi anche della questione legata all’allenatore. Dalle parti di Casa Milan però va sottolineato come ci sia fiducia nel lavoro di Conceiçao ma la squadra in queste partite è apparsa molto discontinua. Nelle prossime partite ci sarà quindi la possibilità di fare la scelta definitiva vedendo anche come si concluderà la stagione.