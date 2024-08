Milan, arriva Fofana. Fonseca trova una certezza in mezzo al campo: negli ultimi anni un solo infortunio

vedi letture

Il Milan ha chiuso l'affare Youssouf Fofana con il Monaco per una cifra intorno ai 25 milioni di euro bonus compresi. Il francese è atteso in Italia per la serata di domani, mentre le visite mediche sono schedulate per sabato mattina. Fofana firmerà per quattro anni con opzione per il club di estendere per un'altra stagione.

Fonseca avrà così finalmente il mediano difensivo necessario per dare equilibrio al suo Milan; troverà un giocatore nel pieno della sua carriera, con esperienza internazionale e soprattutto di sicuro affidamento. Negli ultimi anni Fofana ha saltato pochissime partite: l'ultimo infortunio risale alla stagione 19/20 quando ancora militava nello Strasburgo. Allora sarò 19 partite, 52 giorni out, per una caviglia slogata. Al Monaco ha saltato partite ufficiali solo per il Coronavirus (stagione 21/22) e per indisposizione (stagione 23/24).