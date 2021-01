Milan-Atalanta, con l'assenza di Romagnoli sarà Donnarumma il capitano

Come capitato già più volte nei mesi scorsi, questa sera Gianluigi Donnarumma sarà il capitano del Milan. Alessio Romagnoli sarà assente per squalifica, quindi il portierone rossonero indosserà la fascia contro l'Atalanta, come è già accaduto nell'ultima sfida tra rossoneri e bergamaschi a San Siro. Allora il punteggio fu fissato sull'1-1 grazie alle reti di Calhanoglu e Zapata, con Donnarumma che parò un rigore a Malinovskyi.