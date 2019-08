Milan, attesa per oggi la decisione relativa all’ufficialità dell’amichevole del 17 agosto contro il Cesena

Come riporta l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, è attesa per oggi la decisione relativa all’ufficialità dell’amichevole del 17 agosto tra Milan e Cesena. Se dovesse essere confermata, sarebbe l'ultimo test estivo dei rossoneri prima del debutto in campionato in programma domenica 25 agosto alle 18 sul campo dell'Udinese.