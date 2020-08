Ibrahimovic sta per tornare a Milanello con un obiettivo ben preciso: essere di nuovo protagonista in rossonero. E intanto vede cambiare il Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, attorno a lui sta nascendo una squadra ambiziosa. Il piano per tornare in Champions, dopo sette stagioni di attesa, prende forma, poi toccherà allo svedese tracciare la rotta a forza di gol.