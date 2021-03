Milan, auguri a una bandiera rossonera: Trapattoni compie 82 anni

Oggi in casa Milan è un giorno importante in quanto festeggia il suo 82esimo compleanno una bandiera rossonera, Giovanni Trapattoni. Nato a Cusano Milanino il 17 marzo 1939, Trapattoni gioca per quasi tutta la sua carriera nel Milan (15 stagioni in rossonero e solo l’ultima nel Varese) collezionando in totale 351 presenze e 6 reti. Mediano di centrocampo e all’occorrenza anche difensore, il ‘Trap’ con il Diavolo ha vinto tutto: 2 scudetti, 1 Coppa Italia, 2 Tornei di Viareggio, 2 Coppe Campioni, 1 Coppa delle Coppe e 1 Coppa Intercontinentale. Da allenatore invece, inizia la sua carriera sempre in rossonera, senza mai più tornarci. Fra aprile e maggio del 1974, guida la squadra per 10 partite. Poi, l’anno successivo, nel 1975-1976, completa la stagione arrivando terzo in campionato. Chiude l’esperienza da tecnico del Milan, e passa alla Juventus aprendo un ciclo vincente. Trapattoni in totale ha allenato il Milan per 47 partite (21 vittorie, 13 pareggi, 13 sconfitte). La nostra redazione augura un felice compleanno al mitico Trapattoni.