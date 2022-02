Milan, avanti con la coppia Tomori-Romagnoli: saranno titolari anche nel derby di Coppa Italia

MilanNews.it

Domani sera contro l'Inter, nella semifinale di andata di Coppa Italia, Stefano Pioli riproporrà ancora una volta la coppia di centrali difensivi composta da Fikayo Tomori e da Alessio Romagnoli. Da segnale che nella scorsa stagione, proprio in un derby di Coppa Italia, l'inglese ha giocato la sua prima partita in assoluto in maglia rossonera. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina.