Milan, Bakayoko è rimasto. Grecia, Turchia o Portogallo possibili destinazioni

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tiemoué Bakayoko alla fine è rimasto al Milan non avendo trovato il modo di risolvere il contratto che lo lega ai rossoneri. La Gazzetta dello Sport spiega che per il momento resta, ma che in alcune nazioni il mercato è ancora aperto e dunque è possibile ancora vendere i giocatori. Quindi, per un suo eventuale addio c’è ancora tempo. Ad esempio in Grecia c’è tempo fino al 15 settembre, in Turchia fino all’8 settembre, mentre in Portogallo fino al 22.